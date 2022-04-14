LiquidLayer (LILA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i LiquidLayer (LILA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

LiquidLayer (LILA) Informasjon LiquidLayer is a highly scalable PoW blockchain with integrated Liquid-Staking-Derivative Bridge. (https://app.uniswap.org/swap?outputCurrency=0x96aDD417293a49E80f024734e96CFd8b355bCc14) LiquidLayer advances PoW blockchains with EVM compatibility and trilemma solutions. Its unique LSD bridge transfers funds from Ethereum, leveraging DeFi instead of merely locking assets, enabling users to earn APY on bridged assets. The future of Proof-of-Work is now. Offisiell nettside: https://www.liquidlayer.network Teknisk dokument: https://docs.liquidlayer.network/ Kjøp LILA nå!

LiquidLayer (LILA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for LiquidLayer (LILA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 41.54K $ 41.54K $ 41.54K Total forsyning: $ 8.00M $ 8.00M $ 8.00M Sirkulerende forsyning: $ 6.25M $ 6.25M $ 6.25M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 53.17K $ 53.17K $ 53.17K All-time high: $ 1.95 $ 1.95 $ 1.95 All-Time Low: $ 0.00118103 $ 0.00118103 $ 0.00118103 Nåværende pris: $ 0.00664566 $ 0.00664566 $ 0.00664566 Lær mer om LiquidLayer (LILA) pris

LiquidLayer (LILA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak LiquidLayer (LILA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LILA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LILA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LILAs tokenomics, kan du utforske LILA tokenets livepris!

LILA prisforutsigelse Vil du vite hvor LILA kan være på vei? Vår LILA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se LILA tokenets prisforutsigelse nå!

