LiquidLayer (LILA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 1.95$ 1.95 $ 1.95 Laveste pris $ 0.00118103$ 0.00118103 $ 0.00118103 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +3.72% Prisendring (7D) +3.72%

LiquidLayer (LILA) sanntidsprisen er $0.00727174. I løpet av de siste 24 timene har LILA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LILA er $ 1.95, mens den rekordlave prisen er $ 0.00118103.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LILA endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +3.72% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

LiquidLayer (LILA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 45.45K$ 45.45K $ 45.45K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 58.17K$ 58.17K $ 58.17K Opplagsforsyning 6.25M 6.25M 6.25M Total forsyning 8,000,000.0 8,000,000.0 8,000,000.0

Nåværende markedsverdi på LiquidLayer er $ 45.45K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LILA er 6.25M, med en total tilgang på 8000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 58.17K.