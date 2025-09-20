Lingyan (LINGYAN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.01467546$ 0.01467546 $ 0.01467546 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -0.37% Prisendring (7D) -0.37%

Lingyan (LINGYAN) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har LINGYAN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LINGYAN er $ 0.01467546, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LINGYAN endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -0.37% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Lingyan (LINGYAN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 48.83K$ 48.83K $ 48.83K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 48.83K$ 48.83K $ 48.83K Opplagsforsyning 999.34M 999.34M 999.34M Total forsyning 999,337,679.28421 999,337,679.28421 999,337,679.28421

Nåværende markedsverdi på Lingyan er $ 48.83K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LINGYAN er 999.34M, med en total tilgang på 999337679.28421. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 48.83K.