Lingyan (LINGYAN) Informasjon $Lingyan is a meme token designed to bring fun and community engagement to the cryptocurrency space. It aims to combine humor with innovative blockchain technology, creating a vibrant ecosystem where users can participate in various activities, including trading, staking, and community events. The project emphasizes inclusivity and aims to build a strong community around the token, leveraging social media and memes to enhance visibility and engagement. Offisiell nettside: https://lingyan.fun/

Lingyan (LINGYAN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Lingyan (LINGYAN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 45.32K $ 45.32K $ 45.32K Total forsyning: $ 999.34M $ 999.34M $ 999.34M Sirkulerende forsyning: $ 999.34M $ 999.34M $ 999.34M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 45.32K $ 45.32K $ 45.32K All-time high: $ 0.01467546 $ 0.01467546 $ 0.01467546 All-Time Low: $ 0.00001902 $ 0.00001902 $ 0.00001902 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Lingyan (LINGYAN) pris

Lingyan (LINGYAN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Lingyan (LINGYAN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LINGYAN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LINGYAN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LINGYANs tokenomics, kan du utforske LINGYAN tokenets livepris!

