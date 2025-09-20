Linear (LINA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00003485 $ 0.00003485 $ 0.00003485 24 timer lav $ 0.00004765 $ 0.00004765 $ 0.00004765 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00003485$ 0.00003485 $ 0.00003485 24 timer høy $ 0.00004765$ 0.00004765 $ 0.00004765 All Time High $ 0.298899$ 0.298899 $ 0.298899 Laveste pris $ 0.00002017$ 0.00002017 $ 0.00002017 Prisendring (1H) +2.19% Prisendring (1D) -0.27% Prisendring (7D) -22.17% Prisendring (7D) -22.17%

Linear (LINA) sanntidsprisen er $0.0000367. I løpet av de siste 24 timene har LINA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00003485 og et toppnivå på $ 0.00004765, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LINA er $ 0.298899, mens den rekordlave prisen er $ 0.00002017.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LINA endret seg med +2.19% i løpet av den siste timen, -0.27% over 24 timer og -22.17% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Linear (LINA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 366.24K$ 366.24K $ 366.24K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 366.36K$ 366.36K $ 366.36K Opplagsforsyning 10.00B 10.00B 10.00B Total forsyning 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Linear er $ 366.24K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LINA er 10.00B, med en total tilgang på 10000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 366.36K.