LIMITUS pris i dag

Sanntids LIMITUS (LMT) pris i dag er $ 0.00008485, med en 1.68% endring de siste 24 timene. Nåværende LMT til USD konverteringssats er $ 0.00008485 per LMT.

LIMITUS rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 56,334, med en sirkulerende forsyning på 660.29M LMT. I løpet av de siste 24 timene LMT har den blitt handlet mellom $ 0.00008216(laveste) og $ 0.00008659 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.245166, mens tidenes laveste notering var $ 0.00007225.

Kortsiktig har LMT beveget seg -1.90% i løpet av den siste timen og -6.23% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

LIMITUS (LMT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 56.33K$ 56.33K $ 56.33K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 56.33K$ 56.33K $ 56.33K Opplagsforsyning 660.29M 660.29M 660.29M Total forsyning 660,289,840.514004 660,289,840.514004 660,289,840.514004

Nåværende markedsverdi på LIMITUS er $ 56.33K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LMT er 660.29M, med en total tilgang på 660289840.514004. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 56.33K.