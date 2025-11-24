LILLY pris i dag

Sanntids LILLY ($LILLY) pris i dag er --, med en 2.58% endring de siste 24 timene. Nåværende $LILLY til USD konverteringssats er -- per $LILLY.

LILLY rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 81,289, med en sirkulerende forsyning på 1.00B $LILLY. I løpet av de siste 24 timene $LILLY har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00100833, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har $LILLY beveget seg -0.84% i løpet av den siste timen og -48.43% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

LILLY ($LILLY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 81.29K$ 81.29K $ 81.29K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 81.29K$ 81.29K $ 81.29K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på LILLY er $ 81.29K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $LILLY er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 81.29K.