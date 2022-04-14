Level USD (LVLUSD) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Level USD (LVLUSD), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Level USD (LVLUSD) Informasjon Level USD (lvlUSD) is a liquid restaked dollar: a yield-bearing, cross-chain dollar token that's fully collateralized by restaked stablecoins. Before, stablecoin users couldn't earn restaking yields. lvlUSD offers a solution for those who want to earn restaking yields without being exposed to the price of ETH or BTC. In addition to earning multiple yields from decentralized networks at the same time, lvlUSD can be used across DeFi for trading, lending, collateral, and speculation. Offisiell nettside: https://level.money/ Teknisk dokument: https://level-money.gitbook.io/docs/level-usd/level-usd-a-new-primitive Kjøp LVLUSD nå!

Level USD (LVLUSD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Level USD (LVLUSD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 31,85M $ 31,85M $ 31,85M Total forsyning: $ 32,15M $ 32,15M $ 32,15M Sirkulerende forsyning: $ 32,15M $ 32,15M $ 32,15M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 31,85M $ 31,85M $ 31,85M All-time high: $ 1,051 $ 1,051 $ 1,051 All-Time Low: $ 0,874306 $ 0,874306 $ 0,874306 Nåværende pris: $ 0,975594 $ 0,975594 $ 0,975594 Lær mer om Level USD (LVLUSD) pris

Level USD (LVLUSD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Level USD (LVLUSD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LVLUSD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LVLUSD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LVLUSDs tokenomics, kan du utforske LVLUSD tokenets livepris!

LVLUSD prisforutsigelse Vil du vite hvor LVLUSD kan være på vei? Vår LVLUSD prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se LVLUSD tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!