Level USD (LVLUSD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.994261 24 timer høy $ 1.002 All Time High $ 1.051 Laveste pris $ 0.874306 Prisendring (1H) +0.01% Prisendring (1D) -0.05% Prisendring (7D) +0.10%

Level USD (LVLUSD) sanntidsprisen er $0.998707. I løpet av de siste 24 timene har LVLUSD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.994261 og et toppnivå på $ 1.002, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LVLUSD er $ 1.051, mens den rekordlave prisen er $ 0.874306.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LVLUSD endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, -0.05% over 24 timer og +0.10% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Level USD (LVLUSD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 36.88M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 36.88M Opplagsforsyning 36.94M Total forsyning 36,936,831.34010783

Nåværende markedsverdi på Level USD er $ 36.88M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LVLUSD er 36.94M, med en total tilgang på 36936831.34010783. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 36.88M.