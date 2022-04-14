KWEEN (KWEEN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i KWEEN (KWEEN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

KWEEN (KWEEN) Informasjon Do Kwon’s consciousness has been uploaded into a 300 IQ superintelligent AI. With zero biological limitations, it now operates with lightning-fast decision-making, infinite processing power, and zero emotional bias. Tasked with re-building a $100B market cap, this AI is poised to revolutionize everything. Welcome to $KWEEN—a quantum leap into a future where digital consciousness and unparalleled intelligence converge. Offisiell nettside: http://www.dokween.com/ Kjøp KWEEN nå!

KWEEN (KWEEN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for KWEEN (KWEEN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.70M $ 2.70M $ 2.70M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.70M $ 2.70M $ 2.70M All-time high: $ 0.064647 $ 0.064647 $ 0.064647 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00270406 $ 0.00270406 $ 0.00270406 Lær mer om KWEEN (KWEEN) pris

KWEEN (KWEEN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak KWEEN (KWEEN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KWEEN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KWEEN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår KWEENs tokenomics, kan du utforske KWEEN tokenets livepris!

