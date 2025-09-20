KWEEN (KWEEN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00329302 24 timer høy $ 0.00356902 All Time High $ 0.064647 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) -7.18% Prisendring (7D) -1.12%

KWEEN (KWEEN) sanntidsprisen er $0.00331252. I løpet av de siste 24 timene har KWEEN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00329302 og et toppnivå på $ 0.00356902, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KWEEN er $ 0.064647, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KWEEN endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, -7.18% over 24 timer og -1.12% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

KWEEN (KWEEN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.31M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.31M Opplagsforsyning 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på KWEEN er $ 3.31M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KWEEN er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.31M.