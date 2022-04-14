Kryptokrona (XKR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Kryptokrona (XKR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Kryptokrona (XKR) Informasjon Kryptokrona exists to secure and simplify our future economic system. Sending and receiving money should not be expensive or slow. We work with open source code that allows you to be involved and improve the money of the future. Offisiell nettside: https://kryptokrona.se/en/home/ Kjøp XKR nå!

Kryptokrona (XKR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Kryptokrona (XKR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 664.15K $ 664.15K $ 664.15K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 608.96M $ 608.96M $ 608.96M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.09M $ 1.09M $ 1.09M All-time high: $ 0.292784 $ 0.292784 $ 0.292784 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00109131 $ 0.00109131 $ 0.00109131 Lær mer om Kryptokrona (XKR) pris

Kryptokrona (XKR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Kryptokrona (XKR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet XKR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange XKR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår XKRs tokenomics, kan du utforske XKR tokenets livepris!

