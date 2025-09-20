Kryptokrona (XKR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0.00184507 $ 0.00184507 $ 0.00184507 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0.00184507$ 0.00184507 $ 0.00184507 All Time High $ 0.292784$ 0.292784 $ 0.292784 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -6.79% Prisendring (1D) -47.45% Prisendring (7D) +15.46% Prisendring (7D) +15.46%

Kryptokrona (XKR) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har XKR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0.00184507, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til XKR er $ 0.292784, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har XKR endret seg med -6.79% i løpet av den siste timen, -47.45% over 24 timer og +15.46% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Kryptokrona (XKR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 590.38K$ 590.38K $ 590.38K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 969.50K$ 969.50K $ 969.50K Opplagsforsyning 608.96M 608.96M 608.96M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Kryptokrona er $ 590.38K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på XKR er 608.96M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 969.50K.