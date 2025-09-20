KOMPETE (KOMPETE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00337443 $ 0.00337443 $ 0.00337443 24 timer lav $ 0.00353186 $ 0.00353186 $ 0.00353186 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00337443$ 0.00337443 $ 0.00337443 24 timer høy $ 0.00353186$ 0.00353186 $ 0.00353186 All Time High $ 0.054923$ 0.054923 $ 0.054923 Laveste pris $ 0.00090956$ 0.00090956 $ 0.00090956 Prisendring (1H) -0.16% Prisendring (1D) -3.80% Prisendring (7D) -8.37% Prisendring (7D) -8.37%

KOMPETE (KOMPETE) sanntidsprisen er $0.00339544. I løpet av de siste 24 timene har KOMPETE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00337443 og et toppnivå på $ 0.00353186, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KOMPETE er $ 0.054923, mens den rekordlave prisen er $ 0.00090956.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KOMPETE endret seg med -0.16% i løpet av den siste timen, -3.80% over 24 timer og -8.37% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

KOMPETE (KOMPETE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.30M$ 2.30M $ 2.30M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.89M$ 2.89M $ 2.89M Opplagsforsyning 676.14M 676.14M 676.14M Total forsyning 850,524,987.0 850,524,987.0 850,524,987.0

Nåværende markedsverdi på KOMPETE er $ 2.30M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KOMPETE er 676.14M, med en total tilgang på 850524987.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.89M.