KOMPETE (KOMPETE) Informasjon KOMPETE is the ultimate online gaming metaverse platform, featuring popular games such as Battle Royale, Kart Race, Social Deduction, Basketball, and more coming soon! Powered by the KOMPETE Token, our ecosystem is revolutionizing the Play-to-Earn model, offering unmatched freedom and value for players. For the first time ever, players can own their items onchain, trade freely, and earn in a seamless experience. Our mission is simple: to bridge the gap between crypto and gaming by onboarding the mass market. KOMPETE is currently in early access, which means you're early! Offisiell nettside: https://kompete.game/ Teknisk dokument: https://modernize-games.gitbook.io/kompete-token-whitepaper/ Kjøp KOMPETE nå!

KOMPETE (KOMPETE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for KOMPETE (KOMPETE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.15M Total forsyning: $ 850.52M Sirkulerende forsyning: $ 676.14M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.71M All-time high: $ 0.054923 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0.00318269 Lær mer om KOMPETE (KOMPETE) pris

KOMPETE (KOMPETE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak KOMPETE (KOMPETE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KOMPETE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KOMPETE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår KOMPETEs tokenomics, kan du utforske KOMPETE tokenets livepris!

KOMPETE prisforutsigelse Vil du vite hvor KOMPETE kan være på vei? Vår KOMPETE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se KOMPETE tokenets prisforutsigelse nå!

