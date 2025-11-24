KnockOut Games pris i dag

Sanntids KnockOut Games (GG) pris i dag er $ 0.00114411, med en 7.63% endring de siste 24 timene. Nåværende GG til USD konverteringssats er $ 0.00114411 per GG.

KnockOut Games rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 1,151,285, med en sirkulerende forsyning på 1.00B GG. I løpet av de siste 24 timene GG har den blitt handlet mellom $ 0.00104546(laveste) og $ 0.0011552 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00457556, mens tidenes laveste notering var $ 0.00078521.

Kortsiktig har GG beveget seg +0.45% i løpet av den siste timen og -4.46% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

KnockOut Games (GG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.15M$ 1.15M $ 1.15M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.15M$ 1.15M $ 1.15M Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på KnockOut Games er $ 1.15M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GG er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.15M.