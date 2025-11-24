KnockOut Games (GG)-prisforutsigelse (USD)

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på KnockOut Games % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon KnockOut Games-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) KnockOut Games (GG) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan KnockOut Games potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.001137 i 2025. KnockOut Games (GG) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan KnockOut Games potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.001194 i 2026. KnockOut Games (GG) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på GG for 2027 $ 0.001254 med en 10.25% vekstrate. KnockOut Games (GG) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på GG for 2028 $ 0.001317 med en 15.76% vekstrate. KnockOut Games (GG) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på GG for 2029 $ 0.001382 med en 21.55% vekstrate. KnockOut Games (GG) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på GG for 2030 $ 0.001452 med en 27.63% vekstrate. KnockOut Games (GG) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på KnockOut Games potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.002365. KnockOut Games (GG) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på KnockOut Games potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.003852. År Pris Vekst 2025 $ 0.001137 0.00%

Gjeldende KnockOut Games prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste GG-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har GG en sirkulerende forsyning på 1.00B og total markedsverdi på $ 1.14M. Se GG livepris

KnockOut Games Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for KnockOut Games direktepris, er gjeldende pris for KnockOut Games 0.001137USD. Den sirkulerende forsyningen av KnockOut Games(GG) er 1.00B GG , som gir den en markedsverdi på $1,137,747 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 3.95% $ 0 $ 0.001155 $ 0.001083

7 dager -3.00% $ -0.000034 $ 0.003215 $ 0.001031

30 dager -68.66% $ -0.000781 $ 0.003215 $ 0.001031 24-timers ytelse De siste 24 timene har KnockOut Games vist en prisbevegelse på $0 , noe som gjenspeiler en 3.95% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har KnockOut Games handlet på en topp på $0.003215 og en bunn på $0.001031 . Det så en prisendring på -3.00% . Denne nylige trenden viser potensialet til GG for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har KnockOut Games opplevd en -68.66% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.000781 av dens verdi. Dette indikerer at GG kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer KnockOut Games (GG) prisforutsigelsesmodul? KnockOut Games-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for GG basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for KnockOut Games det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for GG, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til KnockOut Games. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til GG. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til GG for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til KnockOut Games.

Hvorfor er GG-prisforutsigelse viktig?

GG-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i GG nå? I følge dine forutsigelser vil GG oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for GG neste måned? I følge KnockOut Games (GG)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte GG-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 GG koste i 2026? Prisen på 1 KnockOut Games (GG) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil GG øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på GG i 2027? KnockOut Games (GG) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 GG innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for GG i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil KnockOut Games (GG) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for GG i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil KnockOut Games (GG) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 GG koste i 2030? Prisen på 1 KnockOut Games (GG) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil GG øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for GG i 2040? KnockOut Games (GG) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 GG innen 2040.