Kiwi pris i dag

Sanntids Kiwi (KIWI) pris i dag er $ 0.00080272, med en 5.80% endring de siste 24 timene. Nåværende KIWI til USD konverteringssats er $ 0.00080272 per KIWI.

Kiwi rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 804,488, med en sirkulerende forsyning på 1.00B KIWI. I løpet av de siste 24 timene KIWI har den blitt handlet mellom $ 0.00079798(laveste) og $ 0.0008599 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.0165919, mens tidenes laveste notering var $ 0.00005065.

Kortsiktig har KIWI beveget seg +0.57% i løpet av den siste timen og -27.21% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Kiwi (KIWI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 804.49K$ 804.49K $ 804.49K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 804.49K$ 804.49K $ 804.49K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Kiwi er $ 804.49K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KIWI er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 804.49K.