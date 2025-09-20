Kitsune ($KIT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00022553 $ 0.00022553 $ 0.00022553 24 timer lav $ 0.00023573 $ 0.00023573 $ 0.00023573 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00022553$ 0.00022553 $ 0.00022553 24 timer høy $ 0.00023573$ 0.00023573 $ 0.00023573 All Time High $ 0.01480124$ 0.01480124 $ 0.01480124 Laveste pris $ 0.00017704$ 0.00017704 $ 0.00017704 Prisendring (1H) +0.45% Prisendring (1D) -2.01% Prisendring (7D) -9.10% Prisendring (7D) -9.10%

Kitsune ($KIT) sanntidsprisen er $0.00022946. I løpet av de siste 24 timene har $KIT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00022553 og et toppnivå på $ 0.00023573, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $KIT er $ 0.01480124, mens den rekordlave prisen er $ 0.00017704.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $KIT endret seg med +0.45% i løpet av den siste timen, -2.01% over 24 timer og -9.10% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Kitsune ($KIT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 229.45K$ 229.45K $ 229.45K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 229.45K$ 229.45K $ 229.45K Opplagsforsyning 999.94M 999.94M 999.94M Total forsyning 999,938,543.968956 999,938,543.968956 999,938,543.968956

Nåværende markedsverdi på Kitsune er $ 229.45K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $KIT er 999.94M, med en total tilgang på 999938543.968956. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 229.45K.