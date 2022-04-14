Kitsune ($KIT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Kitsune ($KIT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Kitsune ($KIT) Informasjon Agent Kitsune is the Agentic commerce framework of the future, powered by Raposa Coffee Co using Griffain. Create buy orders for Raposa Coffee, and more products soon. Agentic commerce will be the future, and Agent Kitsune will lead the charge. Powered by Raposa Coffee Co, an IRL business, born on Solana. Raposa has been the premium specialty coffee of web-3, hosting events and partnering with companies and brands like Solana, Kraken, Coinbase, Magic Eden, and more. Offisiell nettside: https://griffain.com/agents/kitsune Kjøp $KIT nå!

Kitsune ($KIT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Kitsune ($KIT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 179.90K $ 179.90K $ 179.90K Total forsyning: $ 999.94M $ 999.94M $ 999.94M Sirkulerende forsyning: $ 999.94M $ 999.94M $ 999.94M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 179.90K $ 179.90K $ 179.90K All-time high: $ 0.01480124 $ 0.01480124 $ 0.01480124 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00017991 $ 0.00017991 $ 0.00017991 Lær mer om Kitsune ($KIT) pris

Kitsune ($KIT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Kitsune ($KIT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet $KIT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange $KIT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår $KITs tokenomics, kan du utforske $KIT tokenets livepris!

$KIT prisforutsigelse Vil du vite hvor $KIT kan være på vei? Vår $KIT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se $KIT tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!