Kill Zero (K0) Informasjon Kill Zero is a meme token dedicated to the mission of eliminating zeros. It operates on the Binance Smart Chain and was created by a developer who is fed up with rug pulls, pump and dump schemes, and honeypots. The intention is to create a level playing field for all investors. Kill Zero is minted in a fair manner, and the founder, an experienced BSC developer, has a proven track record with projects that have reached more than 2000x returns. You can check their history on their Twitter account. Offisiell nettside: https://kill0.app Kjøp K0 nå!

Kill Zero (K0) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Kill Zero (K0), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 236.88K $ 236.88K $ 236.88K Total forsyning: $ 7.64B $ 7.64B $ 7.64B Sirkulerende forsyning: $ 7.64B $ 7.64B $ 7.64B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 236.88K $ 236.88K $ 236.88K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Kill Zero (K0) pris

Kill Zero (K0) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Kill Zero (K0) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet K0 tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange K0 tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår K0s tokenomics, kan du utforske K0 tokenets livepris!

K0 prisforutsigelse Vil du vite hvor K0 kan være på vei? Vår K0 prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se K0 tokenets prisforutsigelse nå!

