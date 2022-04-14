Kibble (KIBBLE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Kibble (KIBBLE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Kibble (KIBBLE) Informasjon Cat.town is a Idle game built on a custom Smart Contract on Base. Cat.town is backed by the Kibble token to give players an in-game currency to use to buy accessories for their cats as well as buy special items within the game. Offisiell nettside: https://cat.town Kjøp KIBBLE nå!

Kibble (KIBBLE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Kibble (KIBBLE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 611.47K $ 611.47K $ 611.47K Total forsyning: $ 338.51M $ 338.51M $ 338.51M Sirkulerende forsyning: $ 177.00M $ 177.00M $ 177.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.17M $ 1.17M $ 1.17M All-time high: $ 0.051158 $ 0.051158 $ 0.051158 All-Time Low: $ 0.0030904 $ 0.0030904 $ 0.0030904 Nåværende pris: $ 0.00345256 $ 0.00345256 $ 0.00345256 Lær mer om Kibble (KIBBLE) pris

Kibble (KIBBLE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Kibble (KIBBLE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KIBBLE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KIBBLE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår KIBBLEs tokenomics, kan du utforske KIBBLE tokenets livepris!

KIBBLE prisforutsigelse Vil du vite hvor KIBBLE kan være på vei? Vår KIBBLE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se KIBBLE tokenets prisforutsigelse nå!

