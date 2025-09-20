Kibble (KIBBLE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00373392 $ 0.00373392 $ 0.00373392 24 timer lav $ 0.00390019 $ 0.00390019 $ 0.00390019 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00373392$ 0.00373392 $ 0.00373392 24 timer høy $ 0.00390019$ 0.00390019 $ 0.00390019 All Time High $ 0.051158$ 0.051158 $ 0.051158 Laveste pris $ 0.0030904$ 0.0030904 $ 0.0030904 Prisendring (1H) +0.01% Prisendring (1D) +0.58% Prisendring (7D) -5.63% Prisendring (7D) -5.63%

Kibble (KIBBLE) sanntidsprisen er $0.00388156. I løpet av de siste 24 timene har KIBBLE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00373392 og et toppnivå på $ 0.00390019, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KIBBLE er $ 0.051158, mens den rekordlave prisen er $ 0.0030904.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KIBBLE endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, +0.58% over 24 timer og -5.63% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Kibble (KIBBLE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 686.75K$ 686.75K $ 686.75K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.31M$ 1.31M $ 1.31M Opplagsforsyning 177.00M 177.00M 177.00M Total forsyning 338,509,314.16005516 338,509,314.16005516 338,509,314.16005516

Nåværende markedsverdi på Kibble er $ 686.75K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KIBBLE er 177.00M, med en total tilgang på 338509314.16005516. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.31M.