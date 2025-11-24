KEY pris i dag

Sanntids KEY (KEY) pris i dag er $ 0.01933246, med en 6.47% endring de siste 24 timene. Nåværende KEY til USD konverteringssats er $ 0.01933246 per KEY.

KEY rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 1,875,245, med en sirkulerende forsyning på 97.00M KEY. I løpet av de siste 24 timene KEY har den blitt handlet mellom $ 0.01751883(laveste) og $ 0.02082796 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.226519, mens tidenes laveste notering var $ 0.01751883.

Kortsiktig har KEY beveget seg +0.65% i løpet av den siste timen og -22.72% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

KEY (KEY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.88M$ 1.88M $ 1.88M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.88M$ 1.88M $ 1.88M Opplagsforsyning 97.00M 97.00M 97.00M Total forsyning 97,000,000.0 97,000,000.0 97,000,000.0

Nåværende markedsverdi på KEY er $ 1.88M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KEY er 97.00M, med en total tilgang på 97000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.88M.