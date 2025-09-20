Junkcoin (JKC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.03659645 $ 0.03659645 $ 0.03659645 24 timer lav $ 0.069372 $ 0.069372 $ 0.069372 24 timer høy 24 timer lav $ 0.03659645$ 0.03659645 $ 0.03659645 24 timer høy $ 0.069372$ 0.069372 $ 0.069372 All Time High $ 0.747856$ 0.747856 $ 0.747856 Laveste pris $ 0.02020314$ 0.02020314 $ 0.02020314 Prisendring (1H) -1.90% Prisendring (1D) +18.51% Prisendring (7D) -1.33% Prisendring (7D) -1.33%

Junkcoin (JKC) sanntidsprisen er $0.04618305. I løpet av de siste 24 timene har JKC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.03659645 og et toppnivå på $ 0.069372, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til JKC er $ 0.747856, mens den rekordlave prisen er $ 0.02020314.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har JKC endret seg med -1.90% i løpet av den siste timen, +18.51% over 24 timer og -1.33% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Junkcoin (JKC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 956.86K$ 956.86K $ 956.86K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 956.86K$ 956.86K $ 956.86K Opplagsforsyning 20.72M 20.72M 20.72M Total forsyning 20,718,863.823584 20,718,863.823584 20,718,863.823584

Nåværende markedsverdi på Junkcoin er $ 956.86K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på JKC er 20.72M, med en total tilgang på 20718863.823584. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 956.86K.