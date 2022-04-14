Junkcoin (JKC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Junkcoin (JKC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Junkcoin (JKC) Informasjon Junkcoin (JKC) is a community-driven blockchain and memecoin born in 2013 as one of the earliest forks of Litecoin. Its 2013's baseline was "Designed to fail" and is now: "Designed to fail in 2013, failed to fail in 2024". Originally created as a humorous experiment in the early days of crypto, Junkcoin has since evolved into a fully functional blockchain that enables secure value transfers, the creation of ordinals, and merge-mining alongside Litecoin. Relaunched on November 2024 from its block zero of May 2013, Junkcoin celebrates the origins of memecoins while also providing a practical and efficient network. As an ancestor of Dogecoin (via Luckycoin, which forked from Junkcoin), it embodies the experimental and chaotic nature of early crypto, proving that even “junk” can be valuable when powered by a passionate community! Offisiell nettside: https://junk-coin.com/ Teknisk dokument: https://junk-coin.com/junkenomics/ Kjøp JKC nå!

Junkcoin (JKC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Junkcoin (JKC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 830.42K $ 830.42K $ 830.42K Total forsyning: $ 20.76M $ 20.76M $ 20.76M Sirkulerende forsyning: $ 20.76M $ 20.76M $ 20.76M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 830.42K $ 830.42K $ 830.42K All-time high: $ 0.747856 $ 0.747856 $ 0.747856 All-Time Low: $ 0.02020314 $ 0.02020314 $ 0.02020314 Nåværende pris: $ 0.04000249 $ 0.04000249 $ 0.04000249 Lær mer om Junkcoin (JKC) pris

Junkcoin (JKC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Junkcoin (JKC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet JKC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange JKC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår JKCs tokenomics, kan du utforske JKC tokenets livepris!

JKC prisforutsigelse Vil du vite hvor JKC kan være på vei? Vår JKC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se JKC tokenets prisforutsigelse nå!

