JUICY (JUICY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i JUICY (JUICY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

JUICY (JUICY) Informasjon Juicy is a revolutionary Web3 content creator platform designed to empower creators and enhance their connection with audiences. By leveraging blockchain technology, Juicy provides a decentralized, transparent, and fair ecosystem where creators can monetize their content directly, without the constraints of traditional platforms. Juicy token is tradeable like a meme but powers the Web3 social media platform Enjoy Juicy. Offisiell nettside: https://enjoyjuicy.com/ Kjøp JUICY nå!

JUICY (JUICY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for JUICY (JUICY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 787.72K $ 787.72K $ 787.72K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 548.02M $ 548.02M $ 548.02M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.44M $ 1.44M $ 1.44M All-time high: $ 0.065988 $ 0.065988 $ 0.065988 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.0014374 $ 0.0014374 $ 0.0014374 Lær mer om JUICY (JUICY) pris

JUICY (JUICY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak JUICY (JUICY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet JUICY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange JUICY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår JUICYs tokenomics, kan du utforske JUICY tokenets livepris!

