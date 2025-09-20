JUICY (JUICY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00175795 24 timer lav $ 0.00201517 24 timer høy All Time High $ 0.065988 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +1.03% Prisendring (1D) -8.75% Prisendring (7D) +63.11%

JUICY (JUICY) sanntidsprisen er $0.00183873. I løpet av de siste 24 timene har JUICY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00175795 og et toppnivå på $ 0.00201517, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til JUICY er $ 0.065988, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har JUICY endret seg med +1.03% i løpet av den siste timen, -8.75% over 24 timer og +63.11% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

JUICY (JUICY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.01M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.84M Opplagsforsyning 548.02M Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på JUICY er $ 1.01M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på JUICY er 548.02M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.84M.