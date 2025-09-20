Jiffpom (JIFF) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.101729$ 0.101729 $ 0.101729 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.45% Prisendring (1D) -7.13% Prisendring (7D) +1.37% Prisendring (7D) +1.37%

Jiffpom (JIFF) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har JIFF blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til JIFF er $ 0.101729, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har JIFF endret seg med -0.45% i løpet av den siste timen, -7.13% over 24 timer og +1.37% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Jiffpom (JIFF) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 26.43K$ 26.43K $ 26.43K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 26.43K$ 26.43K $ 26.43K Opplagsforsyning 99.42M 99.42M 99.42M Total forsyning 99,420,298.63931 99,420,298.63931 99,420,298.63931

Nåværende markedsverdi på Jiffpom er $ 26.43K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på JIFF er 99.42M, med en total tilgang på 99420298.63931. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 26.43K.