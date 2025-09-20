Dagens Jiffpom livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for JIFF til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk JIFF pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Jiffpom livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for JIFF til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk JIFF pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 JIFF til USD livepris:

$0.00026547
-7.10%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Jiffpom (JIFF) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 20:28:22 (UTC+8)

Jiffpom (JIFF) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
24 timer lav
$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0
$ 0.101729
$ 0
-0.45%

-7.13%

+1.37%

+1.37%

Jiffpom (JIFF) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har JIFF blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til JIFF er $ 0.101729, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har JIFF endret seg med -0.45% i løpet av den siste timen, -7.13% over 24 timer og +1.37% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Jiffpom (JIFF) Markedsinformasjon

$ 26.43K
--
$ 26.43K
99.42M
99,420,298.63931
Nåværende markedsverdi på Jiffpom er $ 26.43K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på JIFF er 99.42M, med en total tilgang på 99420298.63931. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 26.43K.

Jiffpom (JIFF) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Jiffpom til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Jiffpom til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Jiffpom til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Jiffpom til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-7.13%
30 dager$ 0+24.23%
60 dager$ 0-35.36%
90 dager$ 0--

Hva er Jiffpom (JIFF)

Jiffpom is a world-famous Pomeranian dog and social media sensation, known for his adorable fluffy appearance, playful personality, and incredible tricks. With millions of followers on platforms like Instagram and TikTok, Jiffpom captivates audiences with his charming poses, stylish outfits, and endearing videos. Recognized by Guinness World Records for his speed and agility, he’s not just a cute face but also a talented performer, making him a beloved figure in pop culture and among pet lovers worldwide.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Jiffpom (JIFF) Ressurs

Offisiell nettside

Jiffpom Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Jiffpom (JIFF) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Jiffpom (JIFF) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Jiffpom.

Sjekk Jiffpomprisprognosen nå!

JIFF til lokale valutaer

Jiffpom (JIFF) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Jiffpom (JIFF) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om JIFF tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Jiffpom (JIFF)

Hvor mye er Jiffpom (JIFF) verdt i dag?
Live JIFF prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende JIFF-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på JIFF til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Jiffpom?
Markedsverdien for JIFF er $ 26.43K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av JIFF?
Den sirkulerende forsyningen av JIFF er 99.42M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forJIFF ?
JIFF oppnådde en ATH-pris på 0.101729 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på JIFF?
JIFF så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til JIFF?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for JIFF er -- USD.
Vil JIFF gå høyere i år?
JIFF kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut JIFF prisprognosen for en mer grundig analyse.
Jiffpom (JIFF) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-20 15:35:00Bransjeoppdateringer
U.S. Spot Bitcoin ETFs See Net Inflows of $222.6 Million Yesterday
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.