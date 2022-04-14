Jiffpom (JIFF) tokenomics
Jiffpom (JIFF) Informasjon
Jiffpom is a world-famous Pomeranian dog and social media sensation, known for his adorable fluffy appearance, playful personality, and incredible tricks. With millions of followers on platforms like Instagram and TikTok, Jiffpom captivates audiences with his charming poses, stylish outfits, and endearing videos. Recognized by Guinness World Records for his speed and agility, he’s not just a cute face but also a talented performer, making him a beloved figure in pop culture and among pet lovers worldwide.
Jiffpom (JIFF) Tokenomics og prisanalyse
Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Jiffpom (JIFF), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.
Jiffpom (JIFF) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak Jiffpom (JIFF) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet JIFF tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange JIFF tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Nå som du forstår JIFFs tokenomics, kan du utforske JIFF tokenets livepris!
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.