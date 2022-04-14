Jester (JEST) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Jester (JEST), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Jester (JEST) Informasjon Jester is a decentralized finance (DeFi) project centered around a meticulously developed algorithm. Since November 2023, a signal bot has been operational, generating trading signals to assist users in making informed decisions. The project aims to launch an auto-trading service, starting with the JEST fund, followed by private user access, expected to go live in late Q3-Q4 2024. Jester focuses on providing advanced trading solutions through its innovative algorithms, leveraging technology to optimize performance and user experience. Offisiell nettside: https://jester.global/ Teknisk dokument: https://jester.gitbook.io/docs Kjøp JEST nå!

Jester (JEST) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Jester (JEST), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 6.29M $ 6.29M $ 6.29M Total forsyning: $ 995.00K $ 995.00K $ 995.00K Sirkulerende forsyning: $ 995.00K $ 995.00K $ 995.00K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 6.29M $ 6.29M $ 6.29M All-time high: $ 15.79 $ 15.79 $ 15.79 All-Time Low: $ 0.552133 $ 0.552133 $ 0.552133 Nåværende pris: $ 6.32 $ 6.32 $ 6.32 Lær mer om Jester (JEST) pris

Jester (JEST) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Jester (JEST) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet JEST tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange JEST tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår JESTs tokenomics, kan du utforske JEST tokenets livepris!

JEST prisforutsigelse Vil du vite hvor JEST kan være på vei? Vår JEST prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se JEST tokenets prisforutsigelse nå!

