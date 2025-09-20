Jester (JEST) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 6.59 $ 6.59 $ 6.59 24 timer lav $ 6.75 $ 6.75 $ 6.75 24 timer høy 24 timer lav $ 6.59$ 6.59 $ 6.59 24 timer høy $ 6.75$ 6.75 $ 6.75 All Time High $ 15.79$ 15.79 $ 15.79 Laveste pris $ 0.552133$ 0.552133 $ 0.552133 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -1.89% Prisendring (7D) +6.55% Prisendring (7D) +6.55%

Jester (JEST) sanntidsprisen er $6.63. I løpet av de siste 24 timene har JEST blitt handlet mellom et bunnivå på $ 6.59 og et toppnivå på $ 6.75, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til JEST er $ 15.79, mens den rekordlave prisen er $ 0.552133.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har JEST endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.89% over 24 timer og +6.55% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Jester (JEST) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 6.59M$ 6.59M $ 6.59M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 6.59M$ 6.59M $ 6.59M Opplagsforsyning 995.00K 995.00K 995.00K Total forsyning 995,000.0 995,000.0 995,000.0

Nåværende markedsverdi på Jester er $ 6.59M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på JEST er 995.00K, med en total tilgang på 995000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.59M.