Jaihoz by Virtuals (JAIHOZ) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.02559257 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +0.44% Prisendring (1D) -3.57% Prisendring (7D) -8.39%

Jaihoz by Virtuals (JAIHOZ) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har JAIHOZ blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til JAIHOZ er $ 0.02559257, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har JAIHOZ endret seg med +0.44% i løpet av den siste timen, -3.57% over 24 timer og -8.39% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Jaihoz by Virtuals (JAIHOZ) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 444.98K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 444.98K Opplagsforsyning 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Jaihoz by Virtuals er $ 444.98K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på JAIHOZ er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 444.98K.