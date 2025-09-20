jacky ($JACKY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00011413 $ 0.00011413 $ 0.00011413 24 timer lav $ 0.00011885 $ 0.00011885 $ 0.00011885 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00011413$ 0.00011413 $ 0.00011413 24 timer høy $ 0.00011885$ 0.00011885 $ 0.00011885 All Time High $ 0.00084879$ 0.00084879 $ 0.00084879 Laveste pris $ 0.00004461$ 0.00004461 $ 0.00004461 Prisendring (1H) -0.96% Prisendring (1D) -2.86% Prisendring (7D) -2.95% Prisendring (7D) -2.95%

jacky ($JACKY) sanntidsprisen er $0.00011544. I løpet av de siste 24 timene har $JACKY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00011413 og et toppnivå på $ 0.00011885, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $JACKY er $ 0.00084879, mens den rekordlave prisen er $ 0.00004461.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $JACKY endret seg med -0.96% i løpet av den siste timen, -2.86% over 24 timer og -2.95% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

jacky ($JACKY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 89.23K$ 89.23K $ 89.23K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 89.23K$ 89.23K $ 89.23K Opplagsforsyning 772.99M 772.99M 772.99M Total forsyning 772,985,845.1337279 772,985,845.1337279 772,985,845.1337279

Nåværende markedsverdi på jacky er $ 89.23K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $JACKY er 772.99M, med en total tilgang på 772985845.1337279. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 89.23K.