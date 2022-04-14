JACK (JACK) tokenomics Oppdag viktig innsikt i JACK (JACK), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

JACK (JACK) Informasjon $JACK on Base is a community-driven meme token on the Base blockchain centered on Jack the Beabull and the Trench DAWGs. Born in The Trenches of Toshi Mart and later moving to Uniswap, $JACK blends consistent branding with a cinematic storyline. Jack embodies grit, loyalty, and resilience, while the project emphasizes community identity, creativity, and long-term engagement within the Base ecosystem. NFT's, Prizes, & More Giveaways to come! Offisiell nettside: https://jackonbase.mobirisesite.com/ Kjøp JACK nå!

JACK (JACK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for JACK (JACK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 310.29K $ 310.29K $ 310.29K Total forsyning: $ 978.67M $ 978.67M $ 978.67M Sirkulerende forsyning: $ 928.67M $ 928.67M $ 928.67M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 326.99K $ 326.99K $ 326.99K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00033412 $ 0.00033412 $ 0.00033412 Lær mer om JACK (JACK) pris

JACK (JACK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak JACK (JACK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet JACK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange JACK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår JACKs tokenomics, kan du utforske JACK tokenets livepris!

JACK prisforutsigelse Vil du vite hvor JACK kan være på vei? Vår JACK prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se JACK tokenets prisforutsigelse nå!

