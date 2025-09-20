Ionic Protocol (ION) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.069396$ 0.069396 $ 0.069396 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.02% Prisendring (1D) -3.27% Prisendring (7D) -12.09% Prisendring (7D) -12.09%

Ionic Protocol (ION) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har ION blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ION er $ 0.069396, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ION endret seg med +0.02% i løpet av den siste timen, -3.27% over 24 timer og -12.09% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Ionic Protocol (ION) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 97.63K$ 97.63K $ 97.63K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 323.73K$ 323.73K $ 323.73K Opplagsforsyning 301.58M 301.58M 301.58M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Ionic Protocol er $ 97.63K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ION er 301.58M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 323.73K.