Ion (ION) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 67.49 $ 67.49 $ 67.49 24 timer lav $ 70.03 $ 70.03 $ 70.03 24 timer høy 24 timer lav $ 67.49$ 67.49 $ 67.49 24 timer høy $ 70.03$ 70.03 $ 70.03 All Time High $ 22,355$ 22,355 $ 22,355 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.53% Prisendring (1D) -0.54% Prisendring (7D) -12.94% Prisendring (7D) -12.94%

Ion (ION) sanntidsprisen er $69.2. I løpet av de siste 24 timene har ION blitt handlet mellom et bunnivå på $ 67.49 og et toppnivå på $ 70.03, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ION er $ 22,355, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ION endret seg med +0.53% i løpet av den siste timen, -0.54% over 24 timer og -12.94% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Ion (ION) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.47M$ 1.47M $ 1.47M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.47M$ 1.47M $ 1.47M Opplagsforsyning 21.29K 21.29K 21.29K Total forsyning 21,294.0 21,294.0 21,294.0

Nåværende markedsverdi på Ion er $ 1.47M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ION er 21.29K, med en total tilgang på 21294.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.47M.