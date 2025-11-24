Interactively pris i dag

Sanntids Interactively ($IXLY) pris i dag er $ 0.00001123, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende $IXLY til USD konverteringssats er $ 0.00001123 per $IXLY.

Interactively rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 11,214.85, med en sirkulerende forsyning på 998.71M $IXLY. I løpet av de siste 24 timene $IXLY har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00007167, mens tidenes laveste notering var $ 0.00001083.

Kortsiktig har $IXLY beveget seg -- i løpet av den siste timen og -19.05% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Interactively ($IXLY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 11.21K$ 11.21K $ 11.21K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 11.21K$ 11.21K $ 11.21K Opplagsforsyning 998.71M 998.71M 998.71M Total forsyning 998,712,990.3995569 998,712,990.3995569 998,712,990.3995569

Nåværende markedsverdi på Interactively er $ 11.21K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $IXLY er 998.71M, med en total tilgang på 998712990.3995569. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 11.21K.