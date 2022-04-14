Inter Stable Token (IST) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Inter Stable Token (IST), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Inter Stable Token (IST) Informasjon Inter Protocol (https://inter.trade/) is a community organized, decentralized application on the Agoric chain that implements the Inter Stable Token (IST), an overcollateralized, cryptocurrency-backed stable token for the interchain ecosystem. The Hardened JavaScript smart contracts are written using the Zoe framework, which relies on the Electronic Rights Transfer Protocol (ERTP) for token support. IST is designed to maintain parity with the US dollar (USD) for broad accessibility and is the native fee token for the Agoric platform, providing some of the core functionality and stability for the Agoric cryptoeconomy. Offisiell nettside: https://inter.trade/ Teknisk dokument: https://docs.inter.trade/

Inter Stable Token (IST) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Inter Stable Token (IST), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.41M $ 1.41M $ 1.41M Total forsyning: $ 1.41M $ 1.41M $ 1.41M Sirkulerende forsyning: $ 1.41M $ 1.41M $ 1.41M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.41M $ 1.41M $ 1.41M All-time high: $ 1.16 $ 1.16 $ 1.16 All-Time Low: $ 0.0000010 $ 0.0000010 $ 0.0000010 Nåværende pris: $ 1.007 $ 1.007 $ 1.007 Lær mer om Inter Stable Token (IST) pris

Inter Stable Token (IST) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Inter Stable Token (IST) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet IST tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange IST tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ISTs tokenomics, kan du utforske IST tokenets livepris!

