Inter Stable Token (IST) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.994496 $ 0.994496 $ 0.994496 24 timer lav $ 1.014 $ 1.014 $ 1.014 24 timer høy 24 timer lav $ 0.994496$ 0.994496 $ 0.994496 24 timer høy $ 1.014$ 1.014 $ 1.014 All Time High $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.37% Prisendring (1D) +1.80% Prisendring (7D) +1.44% Prisendring (7D) +1.44%

Inter Stable Token (IST) sanntidsprisen er $1.016. I løpet av de siste 24 timene har IST blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.994496 og et toppnivå på $ 1.014, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til IST er $ 1.16, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har IST endret seg med +0.37% i løpet av den siste timen, +1.80% over 24 timer og +1.44% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Inter Stable Token (IST) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.42M$ 1.42M $ 1.42M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.42M$ 1.42M $ 1.42M Opplagsforsyning 1.41M 1.41M 1.41M Total forsyning 1,405,609.521103 1,405,609.521103 1,405,609.521103

Nåværende markedsverdi på Inter Stable Token er $ 1.42M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på IST er 1.41M, med en total tilgang på 1405609.521103. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.42M.