Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Inter Stable Token % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Inter Stable Token-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Inter Stable Token (IST) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Inter Stable Token potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 1.01 i 2025. Inter Stable Token (IST) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Inter Stable Token potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 1.0605 i 2026. Inter Stable Token (IST) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på IST for 2027 $ 1.1135 med en 10.25% vekstrate. Inter Stable Token (IST) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på IST for 2028 $ 1.1692 med en 15.76% vekstrate. Inter Stable Token (IST) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på IST for 2029 $ 1.2276 med en 21.55% vekstrate. Inter Stable Token (IST) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på IST for 2030 $ 1.2890 med en 27.63% vekstrate. Inter Stable Token (IST) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Inter Stable Token potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 2.0997. Inter Stable Token (IST) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Inter Stable Token potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 3.4202. År Pris Vekst 2025 $ 1.01 0.00%

2026 $ 1.0605 5.00%

2027 $ 1.1135 10.25%

2028 $ 1.1692 15.76%

2029 $ 1.2276 21.55%

2030 $ 1.2890 27.63%

2031 $ 1.3534 34.01%

2032 $ 1.4211 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 1.4922 47.75%

2034 $ 1.5668 55.13%

2035 $ 1.6451 62.89%

2036 $ 1.7274 71.03%

2037 $ 1.8138 79.59%

2038 $ 1.9045 88.56%

2039 $ 1.9997 97.99%

2040 $ 2.0997 107.89% Vis mer Kortsiktig Inter Stable Token-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 1.01 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 1.0101 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 1.0109 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 1.0141 0.41% Inter Stable Token (IST) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for IST September 21, 2025(I dag) er $1.01 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Inter Stable Token (IST) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for IST, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $1.0101 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Inter Stable Token (IST) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for IST, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $1.0109 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Inter Stable Token (IST) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for IST $1.0141 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Inter Stable Token prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 1.42M$ 1.42M $ 1.42M Opplagsforsyning 1.41M 1.41M 1.41M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste IST-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har IST en sirkulerende forsyning på 1.41M og total markedsverdi på $ 1.42M. Se IST livepris

Inter Stable Token Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Inter Stable Token direktepris, er gjeldende pris for Inter Stable Token 1.01USD. Den sirkulerende forsyningen av Inter Stable Token(IST) er 1.41M IST , som gir den en markedsverdi på $1,419,819 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.40% $ -0.004102 $ 1.02 $ 1.002

7 dager 1.22% $ 0.012322 $ 1.0178 $ 0.993678

30 dager 1.21% $ 0.012182 $ 1.0178 $ 0.993678 24-timers ytelse De siste 24 timene har Inter Stable Token vist en prisbevegelse på $-0.004102 , noe som gjenspeiler en -0.40% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Inter Stable Token handlet på en topp på $1.0178 og en bunn på $0.993678 . Det så en prisendring på 1.22% . Denne nylige trenden viser potensialet til IST for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Inter Stable Token opplevd en 1.21% endring, som gjenspeiler omtrent $0.012182 av dens verdi. Dette indikerer at IST kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Inter Stable Token (IST) prisforutsigelsesmodul? Inter Stable Token-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for IST basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Inter Stable Token det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for IST, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Inter Stable Token. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til IST. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til IST for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Inter Stable Token.

Hvorfor er IST-prisforutsigelse viktig?

IST-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i IST nå? I følge dine forutsigelser vil IST oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for IST neste måned? I følge Inter Stable Token (IST)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte IST-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 IST koste i 2026? Prisen på 1 Inter Stable Token (IST) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil IST øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på IST i 2027? Inter Stable Token (IST) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 IST innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for IST i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Inter Stable Token (IST) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for IST i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Inter Stable Token (IST) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 IST koste i 2030? Prisen på 1 Inter Stable Token (IST) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil IST øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for IST i 2040? Inter Stable Token (IST) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 IST innen 2040.