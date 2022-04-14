FIO Protocol (FIO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i FIO Protocol (FIO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

FIO Protocol (FIO) Informasjon FIO Protocol (FIO) is a blockchain protocol that aims to enable a better way of sending/receiving coins and tokens. The FIO token is the native utility token of the project’s blockchain infrastructure, FIO Chain, and is used for transaction gas fees and on-chain governance. Offisiell nettside: https://fio.net/ Teknisk dokument: https://developers.fioprotocol.io Blokkutforsker: https://fio.bloks.io/ Kjøp FIO nå!

FIO Protocol (FIO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for FIO Protocol (FIO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 14.75M $ 14.75M $ 14.75M Total forsyning: $ 839.24M $ 839.24M $ 839.24M Sirkulerende forsyning: $ 819.62M $ 819.62M $ 819.62M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 17.99M $ 17.99M $ 17.99M All-time high: $ 0.1288 $ 0.1288 $ 0.1288 All-Time Low: $ 0.01074395967351126 $ 0.01074395967351126 $ 0.01074395967351126 Nåværende pris: $ 0.01799 $ 0.01799 $ 0.01799 Lær mer om FIO Protocol (FIO) pris

FIO Protocol (FIO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak FIO Protocol (FIO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FIO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FIO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FIOs tokenomics, kan du utforske FIO tokenets livepris!

Hvordan kjøpe FIO Interessert i å legge til FIO Protocol (FIO) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe FIO, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper FIO på MEXC nå!

FIO Protocol (FIO) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til FIO hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for FIO nå!

FIO prisforutsigelse Vil du vite hvor FIO kan være på vei? Vår FIO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se FIO tokenets prisforutsigelse nå!

