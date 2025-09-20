Ink (INK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.94183$ 0.94183 $ 0.94183 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) +9.12% Prisendring (7D) +10.44% Prisendring (7D) +10.44%

Ink (INK) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har INK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til INK er $ 0.94183, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har INK endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, +9.12% over 24 timer og +10.44% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Ink (INK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 267.67K$ 267.67K $ 267.67K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 576.98K$ 576.98K $ 576.98K Opplagsforsyning 463.91M 463.91M 463.91M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Ink er $ 267.67K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på INK er 463.91M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 576.98K.