Ink (INK) tokenomics
Ink (INK) Informasjon
Ink is a decentralised solution harnessing the combined power of Consortium Blockchain, Public Blockchain and Cross-chain Interoperability for the global Creative Industry.
The vision of Ink is to provide Sovereign Consortium Blockchain to different use cases, to redefine roles, content and behaviours within the industry, and to build for the Creative Industry a decentralised infrastructure in which various applications can be created and correlate to each other under one highly integrated system.
Based on a credible and stable public blockchain, an Intellectual Property Asset Exchange is built as a trusted corridor for content-to-liquid-asset conversion and token issuance, making it an integrated ecosystem. Furthermore, defining and developing the cross-chain protocol enables value and information to flow freely between public blockchain and consortium blockchain.
Ink (INK) Tokenomics og prisanalyse
Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Ink (INK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.
Ink (INK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak Ink (INK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet INK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange INK tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.