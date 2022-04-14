Ink (INK) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Ink (INK), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Ink (INK) Informasjon Ink is a decentralised solution harnessing the combined power of Consortium Blockchain, Public Blockchain and Cross-chain Interoperability for the global Creative Industry. The vision of Ink is to provide Sovereign Consortium Blockchain to different use cases, to redefine roles, content and behaviours within the industry, and to build for the Creative Industry a decentralised infrastructure in which various applications can be created and correlate to each other under one highly integrated system. Based on a credible and stable public blockchain, an Intellectual Property Asset Exchange is built as a trusted corridor for content-to-liquid-asset conversion and token issuance, making it an integrated ecosystem. Furthermore, defining and developing the cross-chain protocol enables value and information to flow freely between public blockchain and consortium blockchain. Offisiell nettside: https://ink.one/ Kjøp INK nå!

Ink (INK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Ink (INK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 324.95K $ 324.95K $ 324.95K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 463.91M $ 463.91M $ 463.91M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 700.47K $ 700.47K $ 700.47K All-time high: $ 0.94183 $ 0.94183 $ 0.94183 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00070047 $ 0.00070047 $ 0.00070047 Lær mer om Ink (INK) pris

Ink (INK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Ink (INK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet INK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange INK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår INKs tokenomics, kan du utforske INK tokenets livepris!

INK prisforutsigelse Vil du vite hvor INK kan være på vei? Vår INK prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se INK tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!