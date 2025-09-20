InfinitiCoin (INCO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.01067291 $ 0.01067291 $ 0.01067291 24 timer lav $ 0.01075497 $ 0.01075497 $ 0.01075497 24 timer høy 24 timer lav $ 0.01067291$ 0.01067291 $ 0.01067291 24 timer høy $ 0.01075497$ 0.01075497 $ 0.01075497 All Time High $ 0.02101208$ 0.02101208 $ 0.02101208 Laveste pris $ 0.00838394$ 0.00838394 $ 0.00838394 Prisendring (1H) -0.05% Prisendring (1D) -0.60% Prisendring (7D) -1.36% Prisendring (7D) -1.36%

InfinitiCoin (INCO) sanntidsprisen er $0.01067662. I løpet av de siste 24 timene har INCO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01067291 og et toppnivå på $ 0.01075497, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til INCO er $ 0.02101208, mens den rekordlave prisen er $ 0.00838394.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har INCO endret seg med -0.05% i løpet av den siste timen, -0.60% over 24 timer og -1.36% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

InfinitiCoin (INCO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 10.68M$ 10.68M $ 10.68M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 10.68M$ 10.68M $ 10.68M Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på InfinitiCoin er $ 10.68M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på INCO er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 10.68M.