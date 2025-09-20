Increment Staked FLOW (STFLOW) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.512505 $ 0.512505 $ 0.512505 24 timer lav $ 0.547967 $ 0.547967 $ 0.547967 24 timer høy 24 timer lav $ 0.512505$ 0.512505 $ 0.512505 24 timer høy $ 0.547967$ 0.547967 $ 0.547967 All Time High $ 1.91$ 1.91 $ 1.91 Laveste pris $ 0.369164$ 0.369164 $ 0.369164 Prisendring (1H) +0.27% Prisendring (1D) -5.83% Prisendring (7D) -5.61% Prisendring (7D) -5.61%

Increment Staked FLOW (STFLOW) sanntidsprisen er $0.515681. I løpet av de siste 24 timene har STFLOW blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.512505 og et toppnivå på $ 0.547967, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til STFLOW er $ 1.91, mens den rekordlave prisen er $ 0.369164.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har STFLOW endret seg med +0.27% i løpet av den siste timen, -5.83% over 24 timer og -5.61% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Increment Staked FLOW (STFLOW) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 6.85M$ 6.85M $ 6.85M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 6.85M$ 6.85M $ 6.85M Opplagsforsyning 13.28M 13.28M 13.28M Total forsyning 13,278,363.76698312 13,278,363.76698312 13,278,363.76698312

Nåværende markedsverdi på Increment Staked FLOW er $ 6.85M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på STFLOW er 13.28M, med en total tilgang på 13278363.76698312. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.85M.