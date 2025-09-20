Dagens Increment Staked FLOW livepris er 0.515681 USD. Spor prisoppdateringer for STFLOW til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk STFLOW pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Increment Staked FLOW livepris er 0.515681 USD. Spor prisoppdateringer for STFLOW til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk STFLOW pristrenden enkelt hos MEXC nå.

$0.515778
-5.80%1D
Increment Staked FLOW (STFLOW) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:21:57 (UTC+8)

Increment Staked FLOW (STFLOW) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.512505
24 timer lav
$ 0.547967
24 timer høy

$ 0.512505
$ 0.547967
$ 1.91
$ 0.369164
+0.27%

-5.83%

-5.61%

-5.61%

Increment Staked FLOW (STFLOW) sanntidsprisen er $0.515681. I løpet av de siste 24 timene har STFLOW blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.512505 og et toppnivå på $ 0.547967, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til STFLOW er $ 1.91, mens den rekordlave prisen er $ 0.369164.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har STFLOW endret seg med +0.27% i løpet av den siste timen, -5.83% over 24 timer og -5.61% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Increment Staked FLOW (STFLOW) Markedsinformasjon

$ 6.85M
--
$ 6.85M
13.28M
13,278,363.76698312
Nåværende markedsverdi på Increment Staked FLOW er $ 6.85M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på STFLOW er 13.28M, med en total tilgang på 13278363.76698312. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.85M.

Increment Staked FLOW (STFLOW) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Increment Staked FLOW til USD ble $ -0.031935068982243.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Increment Staked FLOW til USD ble $ +0.0292241063.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Increment Staked FLOW til USD ble $ -0.0472806250.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Increment Staked FLOW til USD ble $ +0.1147601089236953.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.031935068982243-5.83%
30 dager$ +0.0292241063+5.67%
60 dager$ -0.0472806250-9.16%
90 dager$ +0.1147601089236953+28.62%

Hva er Increment Staked FLOW (STFLOW)

stFlow is the liquid-staked version of flow token, enabling users to earn staking rewards and participate in Flow's DeFi ecosystem at the same time.

Increment Staked FLOW (STFLOW) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Increment Staked FLOW Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Increment Staked FLOW (STFLOW) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Increment Staked FLOW (STFLOW) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Increment Staked FLOW.

Sjekk Increment Staked FLOWprisprognosen nå!

STFLOW til lokale valutaer

Increment Staked FLOW (STFLOW) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Increment Staked FLOW (STFLOW) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om STFLOW tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Increment Staked FLOW (STFLOW)

Hvor mye er Increment Staked FLOW (STFLOW) verdt i dag?
Live STFLOW prisen i USD er 0.515681 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende STFLOW-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på STFLOW til USD er $ 0.515681. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Increment Staked FLOW?
Markedsverdien for STFLOW er $ 6.85M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av STFLOW?
Den sirkulerende forsyningen av STFLOW er 13.28M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSTFLOW ?
STFLOW oppnådde en ATH-pris på 1.91 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på STFLOW?
STFLOW så en ATL-pris på 0.369164 USD.
Hva er handelsvolumet til STFLOW?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for STFLOW er -- USD.
Vil STFLOW gå høyere i år?
STFLOW kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut STFLOW prisprognosen for en mer grundig analyse.
Increment Staked FLOW (STFLOW) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.