Swarm Network pris i dag

Sanntids Swarm Network (TRUTH) pris i dag er $ 0.02723, med en 13.27% endring de siste 24 timene. Nåværende TRUTH til USD konverteringssats er $ 0.02723 per TRUTH.

Swarm Network rangerer for tiden som #558 etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- TRUTH. I løpet av de siste 24 timene TRUTH har den blitt handlet mellom $ 0.02323(laveste) og $ 0.02871 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.023205670279458693, mens tidenes laveste notering var $ 0.010282833131671878.

Kortsiktig har TRUTH beveget seg -0.22% i løpet av den siste timen og -10.90% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 341.96K.

Swarm Network (TRUTH) Markedsinformasjon

Rangering No.558 Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 341.96K$ 341.96K $ 341.96K Fullt utvannet markedsverdi $ 272.30M$ 272.30M $ 272.30M Opplagsforsyning ---- -- Maksimal forsyning 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Total forsyning 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Offentlig blokkjede SUI

Nåværende markedsverdi på Swarm Network er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 341.96K. Den sirkulerende forsyningen på TRUTH er --, med en total tilgang på 10000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 272.30M.