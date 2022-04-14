Increment Staked FLOW (STFLOW) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Increment Staked FLOW (STFLOW), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Increment Staked FLOW (STFLOW) Informasjon stFlow is the liquid-staked version of flow token, enabling users to earn staking rewards and participate in Flow's DeFi ecosystem at the same time. Offisiell nettside: https://app.increment.fi/staking Teknisk dokument: https://docs.increment.fi/protocols/liquid-staking/protocol-overview Kjøp STFLOW nå!

Increment Staked FLOW (STFLOW) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Increment Staked FLOW (STFLOW), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 6.46M $ 6.46M $ 6.46M Total forsyning: $ 13.32M $ 13.32M $ 13.32M Sirkulerende forsyning: $ 13.32M $ 13.32M $ 13.32M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 6.46M $ 6.46M $ 6.46M All-time high: $ 1.91 $ 1.91 $ 1.91 All-Time Low: $ 0.369164 $ 0.369164 $ 0.369164 Nåværende pris: $ 0.485319 $ 0.485319 $ 0.485319 Lær mer om Increment Staked FLOW (STFLOW) pris

Increment Staked FLOW (STFLOW) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Increment Staked FLOW (STFLOW) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet STFLOW tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange STFLOW tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår STFLOWs tokenomics, kan du utforske STFLOW tokenets livepris!

STFLOW prisforutsigelse Vil du vite hvor STFLOW kan være på vei? Vår STFLOW prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se STFLOW tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!