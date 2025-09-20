IMPT (IMPT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00475839 24 timer høy $ 0.00506748 All Time High $ 0.02042864 Laveste pris $ 0.00150302 Prisendring (1H) -0.05% Prisendring (1D) -5.67% Prisendring (7D) -2.98%

IMPT (IMPT) sanntidsprisen er $0.00477904. I løpet av de siste 24 timene har IMPT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00475839 og et toppnivå på $ 0.00506748, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til IMPT er $ 0.02042864, mens den rekordlave prisen er $ 0.00150302.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har IMPT endret seg med -0.05% i løpet av den siste timen, -5.67% over 24 timer og -2.98% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

IMPT (IMPT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 5.93M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 7.87M Opplagsforsyning 1.24B Total forsyning 1,646,616,883.376099

Nåværende markedsverdi på IMPT er $ 5.93M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på IMPT er 1.24B, med en total tilgang på 1646616883.376099. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 7.87M.