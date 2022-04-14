IMPT (IMPT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i IMPT (IMPT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

IMPT (IMPT) Informasjon IMPT connects users with hundreds of impactful environmental projects around the world with the purpose to reduce carbon emissions and help our planet. IMPT also engages thousands of the largest retail brands that allocate a specific percentage of sale margin for environmental projects. It is accumulated in users’ accounts in the form of IMPT tokens. The users accumulate these tokens till they reach the necessary amount of the carbon credit of their choice. As a result, users can continue with their normal shopping while helping the planet. Offisiell nettside: https://www.impt.io Kjøp IMPT nå!

IMPT (IMPT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for IMPT (IMPT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 5.41M $ 5.41M $ 5.41M Total forsyning: $ 1.65B $ 1.65B $ 1.65B Sirkulerende forsyning: $ 1.24B $ 1.24B $ 1.24B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 7.19M $ 7.19M $ 7.19M All-time high: $ 0.02042864 $ 0.02042864 $ 0.02042864 All-Time Low: $ 0.00150302 $ 0.00150302 $ 0.00150302 Nåværende pris: $ 0.00436743 $ 0.00436743 $ 0.00436743 Lær mer om IMPT (IMPT) pris

IMPT (IMPT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak IMPT (IMPT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet IMPT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange IMPT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår IMPTs tokenomics, kan du utforske IMPT tokenets livepris!

